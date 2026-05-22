Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin yönetim listesi belli oldu!

Fenerbahçe’de yaklaşan büyük kongre öncesinde geri sayım sürerken, başkan adayı Hakan Safi'nin seçildiği taktirde kulübün geleceğini emanet edeceği kurmay kadrosunu resmen açıklandı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçime gireceği yönetim kurulu listesini resmi olarak ilan etti. Camianın önemli isimlerinden Metin Sipahioğlu ve Özgür Özaktaç gibi tecrübeli yöneticilerin asil listede yer aldığı güçlü kadroda, iş dünyasından da Ali Aytemiz ve Mustafa Ömer Topbaş gibi dev isimler Safi’nin ekibini oluşturdu.

HAKAN SAFİ’NİN LİSTESİ RESMEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, merakla beklenen yönetim kurulu listesini divan başkanlığına sundu. "Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız" diyerek iddialı bir vizyon ortaya koyan Safi’nin listesinde, camianın çok yakından tanıdığı ağır toplar ve genç dinamik isimler bir araya geldi!

İŞTE HAKAN SAFİ’NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ DE AÇIKLANMIŞTI

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

