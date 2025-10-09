Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma...

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından takım içindeki homurtuları kesmek adına değişikliğe hazırlanıyor. Önceki yönetimden kalma Tedesco ve Özek ikilisi ile yolları ayırmayı düşünen Saran, yerlerine sürpriz 2 ismi düşünüyor. İşte detaylar…

MESUT ÖZİL BOMBASI!

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddialarına göre; ‘‘Sadettin Saran spor camiasının içinden ve dışından bir takım ziyaretlerde bulunudu. Bu ziyaretler esnasında çok önemli kişiler tarafından başkana, Mesut Özil ismi tavsiye edildi. Sadettin Saran bir değerlendirme yapacak’’. açıklamasında bulundu.

Hamzaoğlu, ‘‘Bugünden itibaren Emre Belözoğlu ismide çok ciddi kulislerde döner. Kafamda şöyle bir düşündüm; Emre Belözoğlu & Mesut Özil nasıl olur diye. Çok iyi anlaşıyorlar, cuk diye oturuyor kafamda.’’ dedi.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Sercan Hamzaoğlu, "Kritik soru şu; Sadettin Saran, Tedesco ile devam mı edecek? Yoksa hızlı şekilde hamle mi yapacak? İnsanlar 'Biz değişiklikler olsun diye oy verdik' diyor. İnsanlar şu anda 'Neden mevcut hoca ile devam ediyoruz?' diye soruyor." ifadelerinde bulundu.

ESKİ İBB BAŞKANI’NIN OĞLUNU AÇIKLADI

Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Futbol A.Ş. üyeliği için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş’a teklif yaptı. Görüşmeler olumlu ve sıcak ilerliyor.’’ dedi.