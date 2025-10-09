SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma...

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran’ın yapılanma sürecine dair düşünceleri netleşti. Milli ara öncesinde arka arkaya gelen kötü sonuçlar takım içinde söylentileri arttırdı. Saran, Tedesco ile Özek’in biletlerini kesip, yerlerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil ikilisini getirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından takım içindeki homurtuları kesmek adına değişikliğe hazırlanıyor. Önceki yönetimden kalma Tedesco ve Özek ikilisi ile yolları ayırmayı düşünen Saran, yerlerine sürpriz 2 ismi düşünüyor. İşte detaylar…

MESUT ÖZİL BOMBASI!

Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma... 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddialarına göre; ‘‘Sadettin Saran spor camiasının içinden ve dışından bir takım ziyaretlerde bulunudu. Bu ziyaretler esnasında çok önemli kişiler tarafından başkana, Mesut Özil ismi tavsiye edildi. Sadettin Saran bir değerlendirme yapacak’’. açıklamasında bulundu.

‘‘EMRE BELÖZOĞLU KULİSLERDE…’’

Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma... 2

Hamzaoğlu, ‘‘Bugünden itibaren Emre Belözoğlu ismide çok ciddi kulislerde döner. Kafamda şöyle bir düşündüm; Emre Belözoğlu & Mesut Özil nasıl olur diye. Çok iyi anlaşıyorlar, cuk diye oturuyor kafamda.’’ dedi.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma... 3

Sercan Hamzaoğlu, "Kritik soru şu; Sadettin Saran, Tedesco ile devam mı edecek? Yoksa hızlı şekilde hamle mi yapacak? İnsanlar 'Biz değişiklikler olsun diye oy verdik' diyor. İnsanlar şu anda 'Neden mevcut hoca ile devam ediyoruz?' diye soruyor." ifadelerinde bulundu.

ESKİ İBB BAŞKANI’NIN OĞLUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran dan ilk neşter! Özek ve Tedesco yerine Emre Belözoğlu & Mesut Özil! Yeniden yapılanma... 4

Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Futbol A.Ş. üyeliği için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş’a teklif yaptı. Görüşmeler olumlu ve sıcak ilerliyor.’’ dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lebron James'ten Alperen Şengün için olay sözler!Lebron James'ten Alperen Şengün için olay sözler!
Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdiAntalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Mesut Özil Emre Belözoğlu Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Devin Özek Domenico Tedesco Ömer Topbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.