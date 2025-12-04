SPOR

Victor Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı oluyor!

Nijerya Milli Takımı’nın eski kaptanı Sunday Oliseh, Real Madrid’in Victor Osimhen planıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, İspanyol devinin transfer stratejisinde Vinicius Junior faktörüne özellikle vurgu yaptı.

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, ülke basınına Real Madrid’in Victor Osimhen’le ilgili yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Oliseh, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili iddiaların her geçen gün güçlendiğini belirtti.

“REAL MADRİD YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Victor Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı oluyor! 1

Oliseh, Osimhen’in Avrupa’nın en etkili forvetlerinden biri olduğunu vurgulayarak Real Madrid’in bu fırsatı kaçırmak istemediğini ifade etti. Tecrübeli futbol adamı, “Real Madrid uzun süredir Osimhen’i izliyor. Onun profili, takımın hücum yapısına tam anlamıyla uyuyor.” dedi.

"VINICIUS'A 'GİT' DİYEBİLİRLER"

Victor Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı oluyor! 2

Oliseh, Real Madrid’in yeni sözleşme teklifini reddeden Vinicius Junior’ın takımdan ayrılma ihtimalinin, Victor Osimhen transferinde kritik bir rol oynayabileceğini belirtti. Nijeryalı futbol adamı, “Real Madrid artık Vinicius’a ‘gidebilirsin’ diyebilecek bir noktaya geldi. Çünkü Vinicius ayrılırsa Mbappé doğal pozisyonuna dönebilir. Bu durumda Osimhen’in santrfor olarak konumlanması çok daha mümkün hâle geliyor” ifadelerini kullandı.

