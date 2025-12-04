Victor Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı oluyor!

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, ülke basınına Real Madrid’in Victor Osimhen’le ilgili yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Oliseh, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili iddiaların her geçen gün güçlendiğini belirtti.

“REAL MADRİD YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Oliseh, Osimhen’in Avrupa’nın en etkili forvetlerinden biri olduğunu vurgulayarak Real Madrid’in bu fırsatı kaçırmak istemediğini ifade etti. Tecrübeli futbol adamı, “Real Madrid uzun süredir Osimhen’i izliyor. Onun profili, takımın hücum yapısına tam anlamıyla uyuyor.” dedi.

"VINICIUS'A 'GİT' DİYEBİLİRLER"

Oliseh, Real Madrid’in yeni sözleşme teklifini reddeden Vinicius Junior’ın takımdan ayrılma ihtimalinin, Victor Osimhen transferinde kritik bir rol oynayabileceğini belirtti. Nijeryalı futbol adamı, “Real Madrid artık Vinicius’a ‘gidebilirsin’ diyebilecek bir noktaya geldi. Çünkü Vinicius ayrılırsa Mbappé doğal pozisyonuna dönebilir. Bu durumda Osimhen’in santrfor olarak konumlanması çok daha mümkün hâle geliyor” ifadelerini kullandı.