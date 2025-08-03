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Fenerbahçe'de beklenmedik Cengiz Ünder krizi! JoseMourinho'nun raporu sızdırıldı... Herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerden Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmazken Jose Mourinho'nun tecrübeli oyuncu için raporu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de beklenmedik Cengiz Ünder krizi! JoseMourinho'nun raporu sızdırıldı... Herkesi şaşırttı
Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Cengiz Ünder krizi yaşanıyor.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe de beklenmedik Cengiz Ünder krizi! JoseMourinho nun raporu sızdırıldı... Herkesi şaşırttı 1

Portekiz kampında çalışkanlığıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamanın hayal kırıklığını yaşıyor. Milli futbolcu, teknik direktör José Mourinho'nun gözüne girememenin üzüntüsünü hissederken, bu karar takım içinde de şaşkınlık yarattı.

MOURINHO'NUN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe de beklenmedik Cengiz Ünder krizi! JoseMourinho nun raporu sızdırıldı... Herkesi şaşırttı 2

Arkadaşları Ünder'i teselli etmeye çalışırken, Mourinho'nun milli oyuncu için "satılabilir" raporu verdiği öğrenildi.

2024-2025 sezonunda 25 maçta forma giyen Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Cengiz Ünder son dakika fenerbahçe
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