Fenerbahçe'de beklenmedik Cengiz Ünder krizi! JoseMourinho'nun raporu sızdırıldı... Herkesi şaşırttı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Cengiz Ünder krizi yaşanıyor.

KADROYA ALINMADI

Portekiz kampında çalışkanlığıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamanın hayal kırıklığını yaşıyor. Milli futbolcu, teknik direktör José Mourinho'nun gözüne girememenin üzüntüsünü hissederken, bu karar takım içinde de şaşkınlık yarattı.

MOURINHO'NUN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Arkadaşları Ünder'i teselli etmeye çalışırken, Mourinho'nun milli oyuncu için "satılabilir" raporu verdiği öğrenildi.

2024-2025 sezonunda 25 maçta forma giyen Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.