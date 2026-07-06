Fenerbahçe'de beklenmedik kriz! İsmail Kartal'a resti çekti: Ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da mesaiye başladı. Topuk Yaylası Kamp Merkezi'ndeki ilk çalışma dönemini tamamlayan sarı-lacivertliler, kampın devamı için Windischgarsten'a ulaştı. Teknik heyet, bu süreçte hem kadro planlamasını şekillendirecek hem de oyuncuların son durumunu değerlendirecek.

KAMP KADROSUNDA İKİ EKSİK

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ile Amara Diouf yer almadı. İki futbolcu tedavi süreçleri nedeniyle Avusturya kafilesine dahil edilmedi.

DIEGO CARLOS TAKIMA KATILDI

Sağlık kontrollerini tamamlayan Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ise kamp kadrosuna dahil edildi. Deneyimli stoper, Avusturya'da takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen Diego Carlos'un geleceği, Fenerbahçe ile Como arasında yürütülecek görüşmelere göre netlik kazanacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Como'da geçiren 33 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibinde 31 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.