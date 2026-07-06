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Fenerbahçe'de beklenmedik kriz! İsmail Kartal'a resti çekti: Ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için Avusturya'da çalışmalarına başladı. Sakat oyuncular kafilede yer almazken Diego Carlos takıma katıldı. Brezilyalı stoperin geleceği ise kamp performansı ve Como ile yürütülecek görüşmelerin ardından netleşecek.

Fenerbahçe'de beklenmedik kriz! İsmail Kartal'a resti çekti: Ayrılmak istiyorum
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da mesaiye başladı. Topuk Yaylası Kamp Merkezi'ndeki ilk çalışma dönemini tamamlayan sarı-lacivertliler, kampın devamı için Windischgarsten'a ulaştı. Teknik heyet, bu süreçte hem kadro planlamasını şekillendirecek hem de oyuncuların son durumunu değerlendirecek.

KAMP KADROSUNDA İKİ EKSİK

Fenerbahçe de beklenmedik kriz! İsmail Kartal a resti çekti: Ayrılmak istiyorum 1

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ile Amara Diouf yer almadı. İki futbolcu tedavi süreçleri nedeniyle Avusturya kafilesine dahil edilmedi.

DIEGO CARLOS TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe de beklenmedik kriz! İsmail Kartal a resti çekti: Ayrılmak istiyorum 2

Sağlık kontrollerini tamamlayan Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ise kamp kadrosuna dahil edildi. Deneyimli stoper, Avusturya'da takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe de beklenmedik kriz! İsmail Kartal a resti çekti: Ayrılmak istiyorum 3

Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen Diego Carlos'un geleceği, Fenerbahçe ile Como arasında yürütülecek görüşmelere göre netlik kazanacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Como'da geçiren 33 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibinde 31 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.

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transfer İsmail Kartal Vedat Muriqi fenerbahçe Diego Carlos
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