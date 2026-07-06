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Okan Buruk talimatı verdi! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un olumlu raporunun ardından Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Maaşında iyileştirme yapılan Gabonlu orta saha oyuncusunun, yıllık 3,5 milyon Euro kazanacağı iki yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Okan Buruk talimatı verdi! Yıldız isim takımda kalıyor
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da bir süredir geleceği merak konusu olan Mario Lemina için karar netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin de onay vermesiyle Gabonlu orta saha oyuncusuyla yola devam etme kararı aldı.

OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR

Okan Buruk talimatı verdi! Yıldız isim takımda kalıyor 1

Teknik direktör Okan Buruk'un, Mario Lemina'nın takımda kalmasının kadro yapısı açısından önemli olduğu yönünde yönetime olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından taraflar yeniden masaya oturdu ve maaş konusunda anlaşmaya vardı.

YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Okan Buruk talimatı verdi! Yıldız isim takımda kalıyor 2

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Galatasaray yönetimi, Lemina'nın ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı. Tarafların iki yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı ve resmi imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği belirtildi.

Yeni anlaşmaya göre 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun yıllık 3,5 milyon Euro kazanacağı ifade ediliyor.

ORTA SAHADAKİ ROLÜNÜ KORUYACAK

Okan Buruk talimatı verdi! Yıldız isim takımda kalıyor 3

Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla teknik ekibin en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Mario Lemina'nın, yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray orta sahasının kilit oyuncuları arasında yer almaya devam etmesi bekleniyor.

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Okan Buruk son dakika galatasaray Mario Lemina
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