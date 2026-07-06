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Mauro Icardi imzayı atıyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı

Galatasaray'da dört sezonluk başarılı dönemin ardından Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Menajeri Elio Pino, sözleşme görüşmelerinin beklentilerin uyuşmaması nedeniyle sonuçsuz kaldığını açıklarken, Arjantinli golcünün yeni adresi belli oldu.

Mauro Icardi imzayı atıyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından takımın efsanesi haline gelen Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi sona erdi.

GÖRÜŞMELER OLUMSUZ

Mauro Icardi imzayı atıyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı 1

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'la sözleşme yenileme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Elio Pino şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı.

Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.

Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır.

Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Mauro Icardi imzayı atıyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı 2

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’nin adı yeniden İtalya ekiplerinden Lazio ile anılmaya başlanmış durumda.

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transfer İtalya son dakika galatasaray icardi
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