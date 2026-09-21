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Mohamed Salah için karar! 6 ay ceza aldı...

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de 400 bin sterlin değerindeki Rolls-Royce'u ile hız sınırını aşması ve aracın sürücüsünü bildirmemesi nedeniyle 6 ay araç kullanma yasağı aldı. Yıldız futbolcuya para cezası da kesildi.

Mohamed Salah için karar! 6 ay ceza aldı...
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Mohamed Salah, 400 bin sterlin değerindeki Rolls-Royce Spectre marka otomobiliyle hız sınırını aşmasının ardından İngiltere'de 6 ay araç kullanma yasağı aldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Mart ayında Cheshire'ın Wilmslow bölgesinde mobil hız kamerasına yakalanan Salah, aracın sürücüsünün kim olduğunu polise bildirmedi. Mahkeme celplerine de yanıt vermeyen 34 yaşındaki futbolcuya 660 sterlin para cezası verildi. Salah ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 264 sterlin mağdur ek ücreti ödeyecek.

Mohamed Salah için karar! 6 ay ceza aldı... 1

DAHA ÖNCE DE HIZ YAPMIŞTI

Salah, 2022'de Ferrari F8 Tributo'suyla 50 mil hız sınırının bulunduğu yolda 63 mil hızla yakalanmış ve 200 sterlin ceza ile 3 ceza puanı almıştı. 2018'de ise direksiyon başında telefon kullandığı görüntülerle gündeme gelmiş ancak hakkında dava açılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Trabzonspor son dakika salah
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