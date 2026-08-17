Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Anthony Musaba İngiltere yolcusu

Lige Gençlerbirliği yenilgisi ile başlayan Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Temsilcimiz yarın sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u ağırlayacak.

Taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı lacivertliler tüm hazırlıklarını buna göre yaptı. Kanarya Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına yarın saat 22:00'de çıkacak.

YÖNETİM YABANCI SAYISINI AZALTMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin tek odağı ise bu değil. Kadrosunda çok sayıda yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe yönetimi bir yandan da kadroda düşünmediği futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor.

FRED GİTTİ, CHERİF YOLDA

Yapılan kadro planlamasına göre ilk gönderilen futbolcu Fren olmuştu. Brezilyalı oyuncu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe yönetimi Saadettin Saran yönetiminde büyük umutlarla transfer edilen Sidiki Cherif'i de elden çıkartacak. Fransız futbolcu için Coventry City ile el sıkışıldı, resmi imzalar bekleniyor.

MUSABA DA İNGİLTERE YOLCUSU

Kanarya'da bir ayrılık daha yaşanacak. Samsunspor'dan sarı-lacivertli ekibe katılan Musaba da İngiltere yolcusu. İngiliz gazeteci Pete O'Rourke'un haberine göre; Norwich City, Anthony Musaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

İngiliz ekibi ile anlaşmanın tamam olduğu ve transfer için resmi imzaların beklendiği belirtildi.

5 MİLYONA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında 5 milyon Euro+bonus karşılığında Samsunspor'dan transfer etmişti.