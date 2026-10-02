Milli Takımda Merih Demiral zoru başardı! Resmen saç baş yoldurdu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya konuk oldu. Kevin De Bruyne'nin 10. dakikadaki golüyle geriye düşen milliler, ilk yarının son bölümünde Merih Demiral ile beraberlik şansını değerlendiremedi.

MERİH DEMİRAL BOŞ KALEYE ATAMADI!

Karşılaşmanın 42. dakikasında Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı. Kullanılan hücum organizasyonunda top arka direkte boş durumdaki Merih Demiral'ın önünde kaldı.

Milli Takımda Merih Demiral zoru başardı! Türkiye ilk yarının sonlarında beraberlik fırsatını kaçırdıpic.twitter.com/JxkznNVT4X — Mynet (@mynet) October 2, 2026

Merih, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturamadı. Milli futbolcu, adeta boş kaleye gönderemediği topla Türkiye'nin beraberlik fırsatını kaçırdı.

BELÇİKA 1-0 ÖNDE

Belçika'nın De Bruyne ile bulduğu golpic.twitter.com/yz7O4IHBMn — Mynet (@mynet) October 2, 2026

Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında Kevin De Bruyne'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye ise Merih Demiral'ın kaçırdığı net fırsatın ardından beraberlik için arayışlarını sürdürdü.