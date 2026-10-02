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Fenerbahçe'nin golcüsü Lukaku Türkiye'yi boş geçmedi! Bir ilki yaşadı

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha gördü. Romelu Lukaku'nun 76. dakikadaki golüyle skor 3-0'a gelirken Liege'deki tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik "istifa" tezahüratları yükseldi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Lukaku Türkiye'yi boş geçmedi! Bir ilki yaşadı
Burak Kavuncu
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Takım, Belçika deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Romelu Lukaku, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Türkiye karşısında kaydederken tribünlerden Montella'ya yönelik istifa tezahüratları yükseldi.

LUKAKU BU SEZON İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Fenerbahçe nin golcüsü Lukaku Türkiye yi boş geçmedi! Bir ilki yaşadı 1

Belçika'nın tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku, karşılaşmanın 76. dakikasında sahneye çıktı. Lukaku, attığı golle takımını Türkiye karşısında 3-0 öne geçirdi.

Bu gol, Lukaku'nun bu sezon resmi maçlardaki ilk golü oldu. Belçika Milli Takımı formasıyla 135. maçına çıkan yıldız futbolcu, toplam gol sayısını 94'e yükseltti.

LIEGE'DE "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe nin golcüsü Lukaku Türkiye yi boş geçmedi! Bir ilki yaşadı 2

Belçika'nın farkı 3'e çıkarmasının ardından tribünlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik tepki sesleri yükseldi.

Liege'deki milli takım taraftarları, "Montella istifa" tezahüratında bulundu.

BELÇİKA FARKI 3'E ÇIKARDI

Belçika, karşılaşmada Kevin De Bruyne'nin 10. ve 60. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçmişti. Lukaku'nun 76. dakikadaki golüyle fark 3'e çıktı ve skor 3-0'a geldi.

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Belçika Türkiye Romelu Lukaku UEFA Uluslar Ligi fenerbahçe
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