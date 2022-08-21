Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Jorge Jesus istedi ve gönderiliyor

Yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan oyuncularla teker teker yolların ayrılması beklenirken Marcel Tisserand ile anlaşılarak veda edilecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bedelle transfer edilen 29 yaşındaki defans oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jorge Jesus'un planlarında yer almadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncuya izin verilecek.

ANLAŞMADA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Marcel Tisserand'ın ayrılığı için kolaylık sağlanacak. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekibi El Ittifaq takımı ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Bilindiği üzere, Fenerbahçe'de Kim Min-jae, Ozan Tufan, Allahyar, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Samatta gibi oyuncularla yollar ayrılmıştı.



