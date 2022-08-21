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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Jorge Jesus istedi ve gönderiliyor

21.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand, Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittıfaq'a transfer oluyor. Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği stoper için harekete geçen yetkililer bu transferi her an bitirebilir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Jorge Jesus istedi ve gönderiliyor
Marcel Tisserand

Marcel Tisserand

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan oyuncularla teker teker yolların ayrılması beklenirken Marcel Tisserand ile anlaşılarak veda edilecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

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Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bedelle transfer edilen 29 yaşındaki defans oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Jorge Jesus'un planlarında yer almadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncuya izin verilecek.

ANLAŞMADA KOLAYLIK SAĞLANACAK

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Marcel Tisserand'ın ayrılığı için kolaylık sağlanacak. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekibi El Ittifaq takımı ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Bilindiği üzere, Fenerbahçe'de Kim Min-jae, Ozan Tufan, Allahyar, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Samatta gibi oyuncularla yollar ayrılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Marcel Tisserand fenerbahçe
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