Fenerbahçe'de büyük kriz! Son maç bardağı taşırdı, yıldız isim takımda kaldığına bin pişman oldu: Devre arası ayrılık!

Süper Lig’de ilk 8 haftayı lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe’de eleştirilerin odağındaki isimlerden biri Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı golcü, sosyal medyada yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının ardından Archie Brown, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları silmişti. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir hamle En-Nesyri’den geldi.

TÜM VİDEOLARI KALDIRDI

28 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki formsuz performansının ardından Instagram hesabında Fenerbahçe’ye dair tüm videoları kaldırdı.

AYRILMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon 30 milyon, bu yıl ise 40 milyon euro teklif gelmesine rağmen Jose Mourinho'nun onayıyla takımda kalan En-Nesyri, artık bu kararından pişman. Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansının ardından taraftar tepkileri artarken, Faslı oyuncunun devre arasında ayrılmak istediği iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Bu gelişme, sarı-lacivertli camiada sabırları taşırdı. Taraftarlar, hem sahadaki etkisiz futbol hem de sosyal medyadaki bu tavır nedeniyle En-Nesyri’ye yoğun tepki gösterdi.