Metin Öztürk hakem Yasin Kol'a yüklendi! ''Yazıklar olsun''

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılılar'ın ikinci Başkanı Metin Öztürk'ten gündem olacak açıklamalar geldi.

Burak Kavuncu

Chobani Stadyumunda gecenin maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Galatasaray kulübü ikinci başkanı Metin Öztürk maçın hakemine sert açıklamalarda bulundu.

''BENCE MİLAT OLMALI...''

Metin Öztürk hakem Yasin Kol a yüklendi! Yazıklar olsun 1

Metin Öztürk, "Bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz." dedi.

"YAZIKLAR OLSUN! TİYATRO..."

Metin Öztürk hakem Yasin Kol a yüklendi! Yazıklar olsun 2

Metin Öztürk, "Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısındayız! Galip gelsek bile söyleyecektik bunları!" açıklamasında bulundu.

"YASİN KOL KOLLANIYOR!"

Metin Öztürk hakem Yasin Kol a yüklendi! Yazıklar olsun 3

Metin Öztürk, "Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!" ifadelerinde bulundu.

