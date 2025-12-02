SPOR

Tedesco küplere bindi! Galatasaray derbisi sonrası o soruyu duyunca sinirlendi, yanıtı sert oldu

Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gelen soruyu duyunca sinirlendi. Açıklamalarını sert bir şekilde sürdüren Tedesco, "Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz!" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dün akşam nefes kesti. Tansiyonun bir anm bile düşmediği, gerilimin eksik olmadığı derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Derbi sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tedesco'nun sözleri şöyle oldu:

"1-0 GERİYE DÜŞMEMİZİN SEBEBİ..."

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey maça basit bir başlangıç yapmaktı. Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı yapmayarak ilk 10-15 dakikada basit oynamak istedik. 1-0 geriye düşmemizin sebebi Sane'nin katkısıyla olan bir şey. İlk yarının sonundan itibaren oyunun kontrol ettik."

TEDESCO'YU KIZDIRAN SORU

Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu kontrol edememesindeki sebep neydi?" sorusuna ise tepki göstererek şunları söyledi:

"Sebebi şu: Öncelikle Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Ben onların da bu süreçte maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık.

"BARIŞ VE OSİMHEN'E UZUN TOP OYNADILAR"

Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz bazen edemeyebilirsiniz. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum.”

