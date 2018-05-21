Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Spor Toto Süper Lig’i 2. sırada tamamlayıp Devler Ligi vizesini alan F.Bahçe’de gözler başkanlık seçiminden çok teknik direktör Aykut Kocaman’da.

Aykut Kocaman'dan sürpriz karar

1 / 5 Geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı, haziran ayının başında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının önünü açmak için istifasını sunarken, ‘Kararımı 3-4 gün içinde açıklayacağım’ demişti.

2 / 5 ‘Seçimde kim başkan olursa onunla çalışır mısın?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını vermeyi düşünüyor Kocaman.

3 / 5 Son 2 haftada hem kendini dinleyen hem de takımın sezonu nasıl bitireceğini gören Kocaman, mevcut kadronun gelecek sezon başarılı işlere imza atacağını düşünüyor.

4 / 5 Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi’nden daha kolay takımların gelecek olması da hocanın ‘Devam’ kararını etkileyen bir başka detay.