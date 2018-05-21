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Fenerbahçe'de büyük sürpriz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2018 08:55 | Son Güncelleme

Bursa maçındaki protestolara bozulan ve istifa sinyali veren deneyimli hoca, hazirandaki seçimin ardından göreve gelecek yeni yönetim kurulu ile birlikte yola devam etmek niyetinde.

Spor Toto Süper Lig’i 2. sırada tamamlayıp Devler Ligi vizesini alan F.Bahçe’de gözler başkanlık seçiminden çok teknik direktör Aykut Kocaman’da.

Aykut Kocaman'dan sürpriz karar

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Geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı, haziran ayının başında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının önünü açmak için istifasını sunarken, ‘Kararımı 3-4 gün içinde açıklayacağım’ demişti.

Geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı, haziran ayının başında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının önünü açmak için istifasını sunarken, ‘Kararımı 3-4 gün içinde açıklayacağım’ demişti.
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‘Seçimde kim başkan olursa onunla çalışır mısın?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını vermeyi düşünüyor Kocaman.

‘Seçimde kim başkan olursa onunla çalışır mısın?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını vermeyi düşünüyor Kocaman.
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Son 2 haftada hem kendini dinleyen hem de takımın sezonu nasıl bitireceğini gören Kocaman, mevcut kadronun gelecek sezon başarılı işlere imza atacağını düşünüyor.

Son 2 haftada hem kendini dinleyen hem de takımın sezonu nasıl bitireceğini gören Kocaman, mevcut kadronun gelecek sezon başarılı işlere imza atacağını düşünüyor.
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Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi’nden daha kolay takımların gelecek olması da hocanın ‘Devam’ kararını etkileyen bir başka detay.

Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi’nden daha kolay takımların gelecek olması da hocanın ‘Devam’ kararını etkileyen bir başka detay.
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Kadroda köklü değişiklik yerine 1-2 takviyeyle yapılacak ufak dokunuşlarla hem Süper Lig hem de Avrupa’da güzel sonuçların geleceğine inanan Aykut Hoca, büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezon da sarı-lacivertlilerin başında olacak. (VATAN)

Kadroda köklü değişiklik yerine 1-2 takviyeyle yapılacak ufak dokunuşlarla hem Süper Lig hem de Avrupa’da güzel sonuçların geleceğine inanan Aykut Hoca, büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezon da sarı-lacivertlilerin başında olacak. (VATAN)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aykut kocaman

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Takım
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Adam gibi adam AYKUT KOCAMAN
Aykut hoca 1-2 sene daha takımın başında kalsın, istediği takımı oturttuğunda aleyhinde atıp tutan fenerliler (sözde!!) çok mahçup olacak bundan eminim. Hocanın Fb de 3. sezonu 1 şampiyonluk, 2 kez 2.lik, 1 türkiye kupası, 2 türkiye kupası finali, uefa yarı finali. Çok kötü bir sezonda bile 2. olarak bitirildi. Aykut hocayı eleştirenleri dinlesen sanki FB y yıllardır Guardiola çalıştırıyordu önüne geleni ezip geçen bir takım vardı sanır. Nedir bu Aykut düşmanlığı anlayamadım.?
kesin aykut şimdi ali koç a yalakalık yapmaya başlamıştır,sinsi kibirli aykut..Ali Koç benzemez kimseye getirecek futbolun başına obradoviç gibi bir hoca ve dertler bitecek...hadi aykütük sen de git bi konya kayseri sivas :):) sen kimsin ki büyük takım çalıştıracaksın dua et ki geçmişteki futbolculuğunun meyvesini yiyorsun ..hayatın botu fb dışında büyük bir takım çalıştırma şansın yok....şimdi hemen istifa et ve defol gittttttttrt
yüzsüslüğün bylesi pes valla Ben FB liyim ama GS nin şampiyonluğu tertemiz tam bir alın teri bilek hakkı analarının ak sütü gibi helal olsun Fatih hoca enkazın altından şampiyon çıkardı Aykut ne yaptı zaten ilk 5 hafta kendi kalemize attığımız goller ile rezaletin ilk perdesi açıldı Aykut un valbuena kaprisi takımı şampynluktan ettiozan tufan gibi 22 yaşındaki bir oyuncuyu bitirdinoysa kazanmalıydı maden oynatmayacaktın başka takıma kiralasaydın da 3 milyona satsaydın peki şimdi ne oldu takıma sıfır para ey aykut senin bu takımın başında kimse istemyor
Tiyatro yapıyor.
aziz gitsin, Aykut kalsın!!
Ne olur şu herif defolup gitsin...
İstifa edeceksen et artık, ikide bir ediyorum bak edeceğim..
Ali Koç gelsin de sonrası Allah kerim
Hocam 1 Bu defans olmaz 2 sol açık olmaz 3 sağ açık olmaz 4 Yaratıcı Bir Orta saha Gerek 5 Forvet Lazım Kesinlikle 6 Fernando Kalsın Yedek Olarak 7 Kameni kaleci Gitsin
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