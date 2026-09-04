Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpte kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar devam ediyor. Fenerbahçe, tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

ÇORUM FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertlilerden ayrılan 30 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi Süper Lig ekiplerinden Çorum FK oluyor. Kırmızı-siyahlı kulübün deneyimli savunma oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR

Profesyonel futbol kariyerine Altınordu'da adım atan Çağlar Söyüncü, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutmuştu. Kariyerinde Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formalarını terleten milli stoper, ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında 75 resmi maçta görev yapan tecrübeli stoper, takımına 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.