Vıctor Osımhen neler yaptı neler! Herkes onu konuşuyor

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir deplasmanında mücadele eden Galatasaray, karşılaşmanın ilk bölümünde aradığı golü Nijeryalı santrforu ile buldu. Sarı-kırmızılı ekip, ceza sahası dışından çekilen şutta gol çizgi teknolojisi ve VAR incelemesi sonrasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

VAR DİNLENDİ, GOL KARARI ÇIKTI

Mücadelenin 17. dakikasında ceza yayı çevresinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleyi doğrudan denedi. Nijeryalı golcünün sert şutunda üst direkten yere çarpan top oyun alanına geri döndü. Pozisyonun ardından Osimhen ve sarı-kırmızılı futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR odası ile yaptığı görüşmenin ardından topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü geçerli saydı.

OSIMHEN'DEN İNANILMAZ SEZON BAŞLANGICI

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Başakşehir ağlarına bıraktığı bu golle birlikte sezona yaptığı müthiş başlangıcı sürdürdü. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik inanılmaz bir skorer performansa ulaştı.

OSIMHEN'E NAZAR DEĞDİ!

Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi. Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da ilk yarıda sorun yaşayan Mario Lemina, ikinci yarıya çıkmadı.

Sarı-kırmızılılarda Lemina yerine Abdülkerim Bardakcı, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.