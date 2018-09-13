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Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçen sezonun başında Volkan Demirel'e alternatif olması için alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Carlos Kameni'ye kulüp arıyor.

Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Yönetimin, yabancı kontenjanı nedeniyle sözleşmesini dondurma kararı aldığı Kamerunlu file bekçisinden kurtulmak için bazı Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleriyle görüştüğü bildirildi. BAE'de transfer 2 Ekim'e kadar devam ediyor. (STAR)

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