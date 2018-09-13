Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Yönetimin, yabancı kontenjanı nedeniyle sözleşmesini dondurma kararı aldığı Kamerunlu file bekçisinden kurtulmak için bazı Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleriyle görüştüğü bildirildi. BAE'de transfer 2 Ekim'e kadar devam ediyor. (STAR)



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