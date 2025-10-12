Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı! Tedesco'nun özel raporu ortaya çıktı...

Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Tedesco'nun başkan Sadettin Saran'a sunduğu rapor doğrultusunda iki oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

CENK TOSUN VE İRFAN CAN SÜRESİZ KADRO DIŞI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

TEDESCO KADRO DIŞI KARARINI VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli yönetime sunduğu rapor doğrultusunda bu kararın alındığı öğrenildi. Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporunu değerlendirmeye alarak Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı.

GÜN İÇİNDE AYRILIKLAR YAŞANDI

Fenerbahçe'de gün içinde hareketlilik sabah saatlerinde başlamıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı duyurulmuştu.