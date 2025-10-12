SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı! Tedesco'nun özel raporu ortaya çıktı...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yapılan özel toplantılardan sonra teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda bu karar verildi. Başkan Sadettin Saran, Tedesco'nun isteğiyle Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı! Tedesco'nun özel raporu ortaya çıktı...
Emre Şen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Tedesco'nun başkan Sadettin Saran'a sunduğu rapor doğrultusunda iki oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

CENK TOSUN VE İRFAN CAN SÜRESİZ KADRO DIŞI

Fenerbahçe de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı! Tedesco nun özel raporu ortaya çıktı... 1

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

TEDESCO KADRO DIŞI KARARINI VERDİ

Fenerbahçe de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı! Tedesco nun özel raporu ortaya çıktı... 2

Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli yönetime sunduğu rapor doğrultusunda bu kararın alındığı öğrenildi. Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporunu değerlendirmeye alarak Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı.

GÜN İÇİNDE AYRILIKLAR YAŞANDI

Fenerbahçe'de gün içinde hareketlilik sabah saatlerinde başlamıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı duyurulmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngilizler M.United'ın yıldızını duyurdu! Cimbom devrede...İngilizler M.United'ın yıldızını duyurdu! Cimbom devrede...
Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli olduTürkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Cenk Tosun fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.