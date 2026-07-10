Fenerbahçe'de çifte müjde! Vedat Muriqi sahaya iniyor, Ake kampa katılıyor...

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı şok sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan ve tedavisine hızla başlanan Vedat Muriqi'den sevindirici haber geldi. Sağlık ekibinin yoğun mesaisiyle tedavi süreci planlanan takvime uygun şekilde ilerleyen deneyimli golcünün, sağlık durumunun her geçen gün çok daha iyiye gittiği öğrenildi.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA SÜRE ALACAK

Fiziksel olarak toparlanma sürecine giren Kosovalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerin oynayacağı ilk hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkabilecek düzeye geldiği belirtildi. Teknik heyetin son kontrollerin ardından görev vermesi halinde, yıldız golcünün maç kondisyonunu yavaş yavaş yeniden kazanması amacıyla mücadelede yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında süre alması planlanıyor.

NATHAN AKE BUGÜN KAMPA KATILIYOR

Sarı-lacivertli camiada yüzleri güldüren bir diğer gelişme ise yeni transfer Nathan Ake tarafında yaşandı. Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için kadrosuna kattığı Hollandalı yıldızın, takıma uyum sürecini hızlandırmak adına Avusturya kampına planlanan tarihten çok daha erken katılacağı aktarıldı. Deneyimli savunmacının, bugün (10 Temmuz Cuma) itibarıyla sarı-lacivertli ekibin kampına dahil olarak takımla birlikte çalışmalara resmen başlayacağı öğrenildi.