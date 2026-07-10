Fenerbahçe'de Greenwood operasyonu tamam! Uçuş saati belli oldu, işte tarihi maliyet...

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood için artık son düzlüğe girildi. Marsilya ile yürütülen zorlu pazarlıkları noktalamak ve resmi belgeleri imzalamak adına, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile sportif direktör Oğuz Çetin özel bir uçakla Fransa'ya gitti. Kurmayların bu sürpriz seyahati, transferin bittiğinin en büyük kanıtı olarak yorumlandı.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fransa'da Marsilya yetkilileriyle son detayları masaya yatıran Fenerbahçe cephesi, dönüş için hazırlıklarını da yapmış durumda. Yönetimin planlamasına göre uçağın bu akşam (Cuma) 23.30 sularında İstanbul'a dönüş yapması öngörülüyor. Ancak evrak işleri nedeniyle bu uçuş planlamasında ufak sarkmalar yaşanabileceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, 24 yaşındaki İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi ve transferin KAP'a bildirilerek resmen açıklanması bekleniyor.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI: REKOR BONSERVİS

Transferin perde arkasındaki finansal detaylar da spor kamuoyuna sızmaya başladı. Fenerbahçe yönetimi, bu dev operasyon için Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı. Sarı-lacivertlilerin, Mason Greenwood'un bonservisi için Fransız ekibine tam 39.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Anlaşmanın detaylarında ayrıca 5 milyon Euro'luk bir şampiyonluk bonusu maddesi de yer alıyor. İngiliz süperstarın Fenerbahçe'den kazanacağı garanti ücret ise yıllık 10 milyon Euro olacak. Çubuklu formayı giymek için gün sayan Greenwood'un kısa süre içinde görkemli bir imza töreniyle taraftarın huzuruna çıkması hedefleniyor.