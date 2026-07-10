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Fenerbahçe'de Greenwood operasyonu tamam! Uçuş saati belli oldu, işte tarihi maliyet...

Fenerbahçe taraftarının haftalardır yolunu gözlediği Mason Greenwood transferinde artık mutlu son çok yakın! Sarı-lacivertli kurmaylar, bu tarihi operasyonu noktalamak ve resmi imzaları attırmak üzere sürpriz bir şekilde Fransa'ya çıkarma yaptı. İngiliz süperstarın İstanbul'a geliş uçuşu planlanırken, Türk futbol tarihine geçecek olan devasa bonservis ve maaş detayları da gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de Greenwood operasyonu tamam! Uçuş saati belli oldu, işte tarihi maliyet...
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood için artık son düzlüğe girildi. Marsilya ile yürütülen zorlu pazarlıkları noktalamak ve resmi belgeleri imzalamak adına, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile sportif direktör Oğuz Çetin özel bir uçakla Fransa'ya gitti. Kurmayların bu sürpriz seyahati, transferin bittiğinin en büyük kanıtı olarak yorumlandı.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe de Greenwood operasyonu tamam! Uçuş saati belli oldu, işte tarihi maliyet... 1

Fransa'da Marsilya yetkilileriyle son detayları masaya yatıran Fenerbahçe cephesi, dönüş için hazırlıklarını da yapmış durumda. Yönetimin planlamasına göre uçağın bu akşam (Cuma) 23.30 sularında İstanbul'a dönüş yapması öngörülüyor. Ancak evrak işleri nedeniyle bu uçuş planlamasında ufak sarkmalar yaşanabileceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, 24 yaşındaki İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi ve transferin KAP'a bildirilerek resmen açıklanması bekleniyor.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI: REKOR BONSERVİS

Fenerbahçe de Greenwood operasyonu tamam! Uçuş saati belli oldu, işte tarihi maliyet... 2

Transferin perde arkasındaki finansal detaylar da spor kamuoyuna sızmaya başladı. Fenerbahçe yönetimi, bu dev operasyon için Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı. Sarı-lacivertlilerin, Mason Greenwood'un bonservisi için Fransız ekibine tam 39.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Anlaşmanın detaylarında ayrıca 5 milyon Euro'luk bir şampiyonluk bonusu maddesi de yer alıyor. İngiliz süperstarın Fenerbahçe'den kazanacağı garanti ücret ise yıllık 10 milyon Euro olacak. Çubuklu formayı giymek için gün sayan Greenwood'un kısa süre içinde görkemli bir imza töreniyle taraftarın huzuruna çıkması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
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