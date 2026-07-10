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Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Çifte yıldız aynı anda

Transfer dönemine sakin bir giriş yapan son şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda vites yükseltiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni yabancı kuralına da kusursuz uyum sağlayan ve teknik heyetin raporunda ilk sıralarda yer alan iki genç yıldızı kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı. Hem ön libero hem de forvet arkası pozisyonuna yapılacak bu çifte takviye için masadaki engeller bir bir aşılmaya çalışılıyor.

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Çifte yıldız aynı anda
Emre Şen

Yeni sezonda hem Süper Lig'de unvanını korumak hem de Devler Ligi'nde ses getirecek bir kadro yapılanmasına gitmek isteyen Galatasaray, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Geleceğe yönelik yatırımları ve kaliteyi aynı anda takıma entegre etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını iki önemli genç yeteneğe çevirdi.

ÖN LİBEROYA PREMIER LİG KANCASI

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Çifte yıldız aynı anda 1

Orta sahanın merkezine dinamizm ve sertlik katacak bir profil arayan Galatasaray'ın ilk hedefinin Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Carlos Baleba olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero için kesenin ağzını ardına kadar açan yönetim, uzun süredir takip ettiği genç yıldızı ikna etmek ve bonservis sorununu çözmek için yoğun bir mesai harcıyor.

10 NUMARA İÇİN ROTA SUUDİ ARABİSTAN

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Çifte yıldız aynı anda 2

Sarı-kırmızılıların çifte operasyonundaki diğer kritik bölge ise forvet arkası oldu. 10 numara pozisyonunda yaratıcılığı artırmak isteyen Galatasaray, Al Ahli forması giyen 23 yaşındaki Fransız yetenek Enzo Millot'u gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un bizzat onay verdiği Millot'un, oyun görüşü, teknik kapasitesi ve hücum organizasyonlarındaki yüksek etkinliğiyle Galatasaray'ın aradığı profile birebir uyduğu belirtiliyor.

KİRALAMA PLANINA KARŞI SATIŞ DİRENCİ

Galatasaray durdu durdu bombayı patlatıyor! Çifte yıldız aynı anda 3

Galatasaray transfer komitesi, Enzo Millot hamlesini ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi planlıyor. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin şu aşamada kiralık gönderim fikrine sıcak bakmadığı ve önceliğini bonservisli kalıcı satış seçeneğine verdiği öğrenildi. Masadaki bu ciddi pürüzü aşmak isteyen Galatasaray Yönetimi, şartları esnetebilmek ve oyuncuyu Florya'ya getirebilmek adına temaslarını hızlandırarak yeni bir teklif paketi hazırlığına girişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Enzo yu geçen sene almadılar şu an +4 e de uymuyor. 2002 temmuz doğumlu.
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