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Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun yardımcılık görevine PSV'den Erwin Koeman'ın getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun yardımcılık görevine PSV'den Erwin Koeman'ın getirildiğini duyurdu. Ronald Koeman'ın ağabeyi olan Erwin Koeman,

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak."

Erwin Koeman kimdir?

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı. Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Erwin Koeman

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