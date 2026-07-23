SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'dan Fiorentina'ya rekor transfer! Christ Oulai ilk maçında İtalyanları büyüledi

Trabzonspor'dan 26+4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya imza atan Christ Oulai, Mor-Menekşeler ile çıktığı ilk maçta şov yaptı. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, Gubbio karşısındaki futbolu ve şık topuk pasıyla İtalyan taraftarları kendisine hayran bıraktı.

Trabzonspor'dan Fiorentina'ya rekor transfer! Christ Oulai ilk maçında İtalyanları büyüledi
Emre Şen

Trabzonspor'un kulüp tarihinin rekorunu kırarak 26 + 4 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya sattığı Christ Oulai, yeni takımıyla ilk sınavına çıktı. 20 yaşındaki genç yetenek, sergilediği performansla İtalyan basını ve Mor-Menekşeli taraftarlardan tam not aldı.

ŞIK TOPUK PASI TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Fiorentina formasıyla ilk maçına Gubbio ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan genç orta saha, oyundaki rahatlığı ve yeteneğiyle dikkat çekti. Fiorentina'nın Gudmundsson'un penaltı golüyle galip ayrıldığı mücadelede Oulai, özellikle korner organizasyonunda yaptığı hareketle maça damga vurdu. Kendisine gelen pası tek dokunuşla ve şık bir topuk hareketiyle altıpas üzerine göndererek takım arkadaşını net gol pozisyonuna sokan Fildişili oyuncu, tribünlerden büyük alkış topladı.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Mücadele sonrası takım arkadaşlarının da sahada özel olarak tebrik ettiği Oulai, kısa sürede Çizme'de günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Fiorentina kulübünün resmi sosyal medya hesapları maç paylaşımında 20 yaşındaki yıldızın fotoğrafını kullanırken, İtalyan taraftarlar da yaptıkları övgü dolu yorumlarla genç futbolcuyu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa ettiFenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti
Galatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyorGalatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Christ Inao Oulai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.