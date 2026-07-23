Trabzonspor'dan Fiorentina'ya rekor transfer! Christ Oulai ilk maçında İtalyanları büyüledi

Trabzonspor'un kulüp tarihinin rekorunu kırarak 26 + 4 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya sattığı Christ Oulai, yeni takımıyla ilk sınavına çıktı. 20 yaşındaki genç yetenek, sergilediği performansla İtalyan basını ve Mor-Menekşeli taraftarlardan tam not aldı.

ŞIK TOPUK PASI TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Fiorentina formasıyla ilk maçına Gubbio ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan genç orta saha, oyundaki rahatlığı ve yeteneğiyle dikkat çekti. Fiorentina'nın Gudmundsson'un penaltı golüyle galip ayrıldığı mücadelede Oulai, özellikle korner organizasyonunda yaptığı hareketle maça damga vurdu. Kendisine gelen pası tek dokunuşla ve şık bir topuk hareketiyle altıpas üzerine göndererek takım arkadaşını net gol pozisyonuna sokan Fildişili oyuncu, tribünlerden büyük alkış topladı.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Mücadele sonrası takım arkadaşlarının da sahada özel olarak tebrik ettiği Oulai, kısa sürede Çizme'de günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Fiorentina kulübünün resmi sosyal medya hesapları maç paylaşımında 20 yaşındaki yıldızın fotoğrafını kullanırken, İtalyan taraftarlar da yaptıkları övgü dolu yorumlarla genç futbolcuyu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı.