Galatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyor

Yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden milli futbolcu Can Uzun için hamlelerini sıklaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki genç yetenek için Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklar kesintisiz devam ediyor.

%20 SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ

Görüşmelerdeki en büyük engel olarak öne çıkan Alman kulübünün 40 milyon Euro'luk yüksek bonservis talebi üzerine Galatasaray yönetimi yeni bir strateji geliştirdi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a bonservis bedelinde indirime gitmesi karşılığında oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay vermeyi teklif edecek. Yönetim, bu yeni formülle Alman temsilcisinin direncini kırmayı hedefliyor.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un, genç milli yıldızı hücum hattının her bölgesinde kullanmayı planladığı öğrenildi. Buruk'un, Can Uzun'u asıl pozisyonu olan 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve forvet bölgelerinde de değerlendireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, sergilediği 10 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.