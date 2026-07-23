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Galatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki bir numaralı hedefi olan milli yıldız Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Alman ekibinin 40 milyon Euro'luk talebini esnetmek adına masaya sürpriz bir teklif koydu.

Galatasaray'dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt'un 40 milyon Euro inadı kırılıyor
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden milli futbolcu Can Uzun için hamlelerini sıklaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki genç yetenek için Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklar kesintisiz devam ediyor.

%20 SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ

Galatasaray dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt un 40 milyon Euro inadı kırılıyor 1

Görüşmelerdeki en büyük engel olarak öne çıkan Alman kulübünün 40 milyon Euro'luk yüksek bonservis talebi üzerine Galatasaray yönetimi yeni bir strateji geliştirdi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a bonservis bedelinde indirime gitmesi karşılığında oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay vermeyi teklif edecek. Yönetim, bu yeni formülle Alman temsilcisinin direncini kırmayı hedefliyor.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLACAK

Galatasaray dan Can Uzun operasyonunda dev formül! Frankfurt un 40 milyon Euro inadı kırılıyor 2

Teknik direktör Okan Buruk'un, genç milli yıldızı hücum hattının her bölgesinde kullanmayı planladığı öğrenildi. Buruk'un, Can Uzun'u asıl pozisyonu olan 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve forvet bölgelerinde de değerlendireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, sergilediği 10 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Can Uzun
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