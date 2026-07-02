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Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan karar! Talisca ayrılmak için yönetime başvurdu

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şok bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Brezilyalı süperstar Anderson Talisca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı cazip teklifin ardından sarı-lacivertli yönetime takımdan ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan karar! Talisca ayrılmak için yönetime başvurdu
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de, kadro yapılanması üzerine yoğun mesai harcayan yönetimi şoke eden bir haber geldi. Sarı-lacivertli takımın hücumdaki en büyük silahlarından biri olan yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın, kariyeriyle ilgili aldığı sürpriz karar gündeme bomba gibi düştü.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI, FİKRİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve şubat ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Brezilyalı 10 numara, rotasını beklenmedik bir şekilde Ada'ya çevirdi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Sambacı'nın, kulüp binasında yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımdan ayrılmak için resmi izin talep ettiği öne sürüldü.

ACUN ILICALI'DAN PREMIER LİG PROJESİ

Yıldız oyuncunun ayrılık talebinin arkasındaki asıl nedenin ise İngiltere'den gelen çarpıcı bir teklif olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezonda Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Hull City, Anderson Talisca için devreye girdi.

İngiliz ekibinin sunduğu vizyondan ve Premier Lig'de oynama fikrinden oldukça etkilenen 30 yaşındaki oyuncunun, Hull City ile büyük ölçüde söz kestiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu şok talep karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği ve bonservis beklentisi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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