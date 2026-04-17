Fenerbahçe'de derbi öncesi "Kart" kabusu: Tam 7 isim sınırda!

Fenerbahçe'de kritik Çaykur Rizespor maçı öncesi teknik heyet ve taraftarların kulağı hakem düdüğünde, gözü ise ceza sınırındaki yıldızlarda. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray derbisi öncesi, sarı-lacivertli ekipte tam 7 futbolcu "sarı kart" sınırında bulunuyor.

DERBİ ÖNCESİ "SARI ALARM": 7 YILDIZ SINIRDA!

Sarı-lacivertli takımın iskeletini oluşturan önemli isimler, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Tedesco'nun, özellikle bu isimleri gereksiz agresiflik ve itiraz konusunda sert bir dille uyardığı öğrenildi.

İşte kart sınırındaki o futbolcular:

Kerem Aktürkoğlu

Matteo Guendouzi

Dorgeles Nene

Nelson Semedo

Archie Brown

Anthony Musaba

Mert Müldür

SAVUNMA VE ORTA SAHADA "FİRE" KORKUSU

Listenin uzunluğu, Fenerbahçe'nin derbiye eksik girme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Özellikle orta sahanın dinamosu Guendouzi, savunmanın kanatları Semedo ile Archie Brown ve hücumun etkili ismi Kerem Aktürkoğlu'nun aynı anda sınırda olması, Rizespor maçının stres katsayısını artırıyor.

Oosterwolde’nin halihazırda cezalı olduğu haftada, savunma hattından Mert Müldür veya Archie Brown’un da derbi öncesi kart görmesi, arka hatta büyük bir rotasyon krizine yol açabilir.