Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım ve yönetim statta toplandı

Trendyol Süper Lig'e mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak ilk 4 haftada aldığı iki sürpriz yenilgiyle sarsılan Fenerbahçe'de alarm zarları çalıyor. Sezonun başında Gençlerbirliği'ne kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a da 2-1 boyun eğerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Alınan mağlubiyetlerin yanı sıra sergilenen yetersiz futbol gelecek adına soru işaretleri yaratırken, yönetim derbi bitimiyle birlikte olağanüstü bir hamleye imza attı.

STATTA KRİTİK ACİL DURUM TOPLANTISI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir üzüntü ve şok yaşayan Başkan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, stadyumu hemen terk etmeyerek stat içerisinde acil bir toplantı gerçekleştirdi. Henüz 4. haftada gelen 2. yenilginin ve takımın ortaya koyduğu kötü performansın gelecek hedefleri açısından ciddi bir endişe yarattığı, toplantıda durumun tüm detaylarıyla masaya yatırıldığı ifade edildi.

İSMAİL KARTAL İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Yönetimin kendi arasında yaptığı bu durum değerlendirmesinin ardından, önümüzdeki günlerde Teknik Direktör İsmail Kartal ile de bir araya geleceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı ve ekibiyle gerçekleştirilecek zirvede, takımın performans düşüklüğünün nedenlerinin irdelenmesi ve milli araya kadar atılacak adımların netleştirilmesi bekleniyor.