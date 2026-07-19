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Fenerbahçe'de dev operasyon! Vedat Muriqi'den sonra ikinci bomba Almanya'dan

Aziz Yıldırım, seçim dönemindeki flaş vaatlerini hızla hayata geçiriyor. İlk transferini tamamlayan sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa'nın dev kulübüyle masaya oturduğu ikinci süperstar için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de dev operasyon! Vedat Muriqi'den sonra ikinci bomba Almanya'dan
Emre Şen

Aziz Yıldırım, seçim kampanyası sürecinde taraftara verdiği sözleri tutmak için kolları sıvadı. Kampanya boyunca katıldığı televizyon programlarında takımın hücum hattına iki üst düzey forvet transferi yapacaklarının altını çizen Yıldırım, yaz transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaptı.

İLK İMZA VEDAT MURIQI'YE, İKİNCİ HEDEF NETLEŞTİ

Fenerbahçe de dev operasyon! Vedat Muriqi den sonra ikinci bomba Almanya dan 1

Göreve gelir gelmez mesaisini Samandıra ve transfer görüşmelerine harcayan yönetim, ilk hamle olarak eski göz ağrısı Vedat Muriqi'yi yeniden Fenerbahçe formasıyla buluşturarak taraftara büyük bir sevinç yaşattı. Muriqi transferinin hemen ardından hız kesmeyen sarı-lacivertli kurmaylar, ikinci golcü takviyesi için vites yükseltti. Adaylar arasında birçok önemli isimle temas kuran yönetimin, en ciddi ve somut adımları attığı ismin Bundesliga yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe de dev operasyon! Vedat Muriqi den sonra ikinci bomba Almanya dan 2

Gineli golcü Serhou Guirassy ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile de pazarlıklarda mutlu sona çok yaklaştı. Alman deviyle yürütülen temaslarda sadece ufak tefek pürüzlerin masada kaldığı belirtiliyor.

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bu dev transferin mali detayları da kulislere sızmaya başladı. Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncunun bonservisi için Alman kulübüyle 30 milyon Euro ve ek bonuslar içeren bir paket üzerinden el sıkışmayı hedeflediği aktarıldı. Oyuncu tarafında ise Guirassy'ye yıllık 10 milyon Euro seviyesinde bir maaş ödeneceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli kurmayların, kalan ufak pürüzleri birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kaldırarak başarılı golcüyü resmi imzayı atması için İstanbul'a getirmeyi planladığı ifade edildi.

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