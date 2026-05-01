Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Üç yıldıza 59 milyon euro

Fenerbahçe’de transfer kazanı, Avrupa kulüplerinin dev teklifleriyle kaynamaya başladı. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık’ın aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertlilerin üç yıldız oyuncusu için toplam 59 milyon Euro'luk devasa bir teklif paketi masada bekliyor.

FENERBAHÇE’YE 59 MİLYON EUROLUK TRANSFER PİYANGOSU!

Sarı-lacivertli ekibin üç genç yeteneği Avrupa devlerini peşine taktı. Yusuf Kenan Çalık’ın haberine göre; Archie Brown, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene için kulübe servet değerinde teklifler ulaştı.

Fenerbahçe yönetimi, kadrodaki yıldız isimlere gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldı. Habere göre; sezonun parlayan isimlerinden Archie Brown için 17 milyon Euro, savunmanın kilit ismi Jayden Oosterwolde için 20 milyon Euro ve hücum hattının dinamik ismi Dorgeles Nene için ise 22 milyon Euro'luk resmi teklifler kulübe iletildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARI BEKLENECEK!

Toplamda 59 milyon Euro'yu bulan bu teklifler, Fenerbahçe’nin son yıllardaki başarılı transfer politikasının bir sonucu olarak görülüyor. Yönetimin, yeni gelecek teknik direktörün raporu doğrultusunda bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği ve şampiyonluk yolunda kadro iskeletini nasıl koruyacağı merakla bekleniyor. Eğer bu satışlar gerçekleşirse, sarı-lacivertliler Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli toplu oyuncu satışlarından birine imza atmış olacak.