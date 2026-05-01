Milli Takımımızın Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı belli oldu!

Türk futbolunda tarihi bir bekleyiş sona eriyor! Tam 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde boy gösterecek olan A Millî Takımımız, büyük turnuva öncesi hazırlık programını netleştirdi. Ay-yıldızlılar, dev organizasyon öncesi form tutmak amacıyla Haziran ayında iki kritik özel maça çıkacak.

HAZİRAN AYINDA İKİ KRİTİK RANDEVU

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında vites artıran milliler, ilk sınavını kendi evinde verecek. Millî Takımımız, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk ederek taraftarıyla buluşacak. Bu mücadelenin ardından rotasını okyanus ötesine kıracak olan Ay-yıldızlılar, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

SAAT VE STADYUM BİLGİLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK!

Bu iki karşılaşma, teknik heyetin kadro iskeletini son kez görmesi ve taktiksel eksikleri gidermesi açısından büyük önem taşıyor. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve maçların başlama saatleri ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜMÜZ BELLİ!

24 yıl sonra gelen bu tarihi geri dönüşte A Millî Takımımızın dev organizasyondaki yol haritası da netleşti. Ay-yıldızlılar, grubun açılış müsabakasında 14 Haziran'da Avustralya ile kozlarını paylaşarak turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Gruptaki ikinci sınavında 20 Haziran'da Paraguay ile kritik bir randevuya çıkacak olan Millilerimiz, grubun son ve belki de en zorlu mücadelesinde ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD karşısında bir üst tur bileti için ter dökecek.