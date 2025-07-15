Fenerbahçe'de Devin Özek geleceği inşa ediyor! Afrika'nın yeni keşfi için sarı lacivertliler resmen devrede...

Transferde bu sene yaptığı ve hedefine aldığı yıldız isimlerle gündem olan Fenerbahçe, bir yandan da scout transferi ile geleceğini şekillendirmeye çalışıyor.

Abdou Aziz Fall ve Amara Diouf'tan sonra Fenerbahçe'nin Afrika'da çalışmaları devam ediyor.

Sportif direktör Devin Özek’in yeni keşfi olarak lanse edilen Mohamed Dhiarrah için Afrika merkezli haber sitelerinden de bilgiler geliyor.

U-17 AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Africa Foot'un yaptığı habere göre U-17 Afrika Uluslar Kupası'nın ardından, Avrupa liglerinde oynamayı hak eden birçok yetenek ortaya çıktı. Bunlardan biri de ülkesi adına turnuvada iyi bir performans sergileyen Malili milli futbolcu Mohamed Dhiarrah. Fenerbahçe, 16 yaşındaki Malili Mohamed Dhiarrah'ı kadrosuna katmak için kulübü Djoliba AC ile görüşmelere başladı.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen U-17 Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performans ile büyük takımların ilgisini çeken genç oyuncuya sarı lacivertliler ileri derecede görüşe yapıyor. Genç oyuncunun peşinde Marsilya ve Monaco’nun olduğu gelen bilgiler arasında.