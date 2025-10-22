SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu...

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, VfB Stuttgart ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı öncesi Can Bartu Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Tedesco uzun süredir sakatlığı süren Jhon Duran’ın sahalara dönüşü içinde bilgilendirmede bulundu. |Son dakika Fenerbahçe spor haberleri

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu...
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco, Stuttgart maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tedesco takımın yıldız oyuncularından Jhon Duran’ın da sakatlığı hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

‘‘BANA GÖRE ŞU AN DA BİR YORUM YAPMAK ZOR!’’

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu... 1

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, “Bana göre şu anda bir yorum yapmak zor. ‘%100 şu periyot içerisinde şu maça hazır olacak’ şeklinde bir ifade kullanmam zor. Zaten idmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım yakın zamanda aramıza katılmış olacak.” değerlendirmesini yaptı.

FENERBAHÇE JHON DURAN İÇİN DUYURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu... 2

Benfica maçında sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran için Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlamıştı. İşte o açıklama…

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyleydi:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olması bekleniyor."

AVRUPA LİGİ MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu... 3

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Jhon Duran’ın bu akşam da forma giymesi beklenmezken, teknik direktör Tedesco’nun açıklamaları sonrası oyuncunun sakatlığı ile alakalı belirsizlik son bulmadı. Sarı-lavicertli taraftarlar genç oyuncunun ne zaman sahalara döneceğini büyük bir merakla beliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim Ziyech'ten sürpriz imza! Kimse bunu beklemiyorduHakim Ziyech'ten sürpriz imza! Kimse bunu beklemiyordu
İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli!İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi VfB Stuttgart Sakatlık fenerbahçe Jhon Duran Domenico Tedesco Basın toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.