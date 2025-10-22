Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı Jhon Duran açıklaması! Stuttgart maçı öncesi sakatlığı hakkında konuştu...

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco, Stuttgart maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tedesco takımın yıldız oyuncularından Jhon Duran’ın da sakatlığı hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

‘‘BANA GÖRE ŞU AN DA BİR YORUM YAPMAK ZOR!’’

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, “Bana göre şu anda bir yorum yapmak zor. ‘%100 şu periyot içerisinde şu maça hazır olacak’ şeklinde bir ifade kullanmam zor. Zaten idmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım yakın zamanda aramıza katılmış olacak.” değerlendirmesini yaptı.

FENERBAHÇE JHON DURAN İÇİN DUYURU YAPMIŞTI

Benfica maçında sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran için Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlamıştı. İşte o açıklama…

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyleydi:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olması bekleniyor."

AVRUPA LİGİ MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Jhon Duran’ın bu akşam da forma giymesi beklenmezken, teknik direktör Tedesco’nun açıklamaları sonrası oyuncunun sakatlığı ile alakalı belirsizlik son bulmadı. Sarı-lavicertli taraftarlar genç oyuncunun ne zaman sahalara döneceğini büyük bir merakla beliyor.