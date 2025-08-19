SPOR

Fenerbahçe'de durmuyor, bir transfer daha! 'KAP' açıklaması bekleniyor

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gece saatlerinde Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirmişti. Sarı-Lacivertliler bir isimle daha anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gece yarısı Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirirken bir isimde daha mutlu sona oldukça yakın.

'KAP' HER AN GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini de kısa süre içerisinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Oyuncuya teklif yapıldı cevap bekleniyor.

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.

