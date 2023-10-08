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Fenerbahçe'de Dusan Tadic bir açıldı, pir açıldı!

08.10.2023 23:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Kasımpaşa maçında penaltıdan fileleri sarsarak sarı - lacivertli formayla 6. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 1 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı.

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Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 45+3. dakikada penaltıdan fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ikinci gol sevincini yaşadı.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 6’ya yükseltti.
Mücadeleye 11’de başlayan Dusan Tadic 90 dakika sahada kaldı.

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