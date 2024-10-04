Fenerbahçe'de Dusan Tadic: O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi

Fenerbahçe'nin Twente karşısında golünü atan Dusan Tadic asisti yapan Sofian Amrabat beraberlikle sona eren maçın ardından konuştu.

''O GOLLERİ ATSAYDIK DURUM FARKLI OLABİLİRDİ''

Zor bir maç olduğunu ancak birçok gol fırsatını değerlendiremediklerini söyleyen Dusan Tadic, "Gerçekten zor bir maçtı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Twente gerçekten iyi bir takım, nasıl futbol oynamaları gerektiğini, top kaybından sonra nasıl baskı yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Bizlere çok fazla problem yarattılar. İlk yarıda şanslarımız vardı, goller bulabilirdik. O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi. İkinci yarı özelinde konuşursak pas ritmimizi artırınca oyun pozitif anlamda değişti. Atmış olduğumuz golle beraber 1 puanla ayrılıyoruz. Sezonda iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Bunun üzerinde çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elbette hem antrenmanlarda hem maçlarda amacımız çok daha iyi olabilmek. Sezon içerisinde de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"GEÇEN HAFTA OLD TRAFFORD'DA BERABERE KALDILAR"

Sofyan Amrabat ise "Zor bir maç oldu. Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli oyuncuları var. Geçen hafta Old Trafford'da Manchester United ile berabere kaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı. Önemli bir puan elde ettik. Bu rakibinize bağlı, rakip sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık." dedi.