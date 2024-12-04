Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

Fenerbahçe'de tecrübesiyle gollerini atmaya devam eden Dzeko'nun sezon başında dudak uçuklatan bir teklif aldığı ortaya çıktı.

AMERİKA'DAN TEKLİF ALDI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Dzeko'nun o dönem MLS'ten müthiş bir transfer teklifi aldığı iddia edildi.

2 KATI MAAŞI TEKLİF ETTİLER

Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro kazanan yıldız golcüye, MLS'ten 8 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var." diyerek reddettiği belirtildi.