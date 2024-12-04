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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 10:15
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Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında ayrılması gündeme gelen fakat takımda kalmaya karar veren Dzeko'nun müthiş bir teklif aldığı fakat bu teklifi elinin tersiyle ittiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de tecrübesiyle gollerini atmaya devam eden Dzeko'nun sezon başında dudak uçuklatan bir teklif aldığı ortaya çıktı.

AMERİKA'DAN TEKLİF ALDI

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Dzeko'nun o dönem MLS'ten müthiş bir transfer teklifi aldığı iddia edildi.

2 KATI MAAŞI TEKLİF ETTİLER

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Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro kazanan yıldız golcüye, MLS'ten 8 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var." diyerek reddettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe
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