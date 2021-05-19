Fenerbahçe'de Edin Visca transferi son virajda

Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez çok yakın... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.

GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtildi. 2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.

ASİST CANAVARI

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna tamamlayan Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı.