Fenerbahçe'de efsane geri döndü! İsmail Kartal'ın sağ kolu Dirk Kuyt oldu

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından, sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki teknik kadrosu da netleşmeye başladı. Kamuoyunda daha önce Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacağı konuşulan kulübün efsane isimlerinden Dirk Kuyt'ın, İsmail Kartal'ın kurmayları arasına katıldığı resmi ağızdan duyuruldu.

CİHAN KAMER RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Hollandalı futbol adamıyla temas kurduklarını ve sürecin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Kamer, yapılan görüşmelerin son derece sıcak geçtiğini ifade ederek, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Kendisi, takımımızda İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak" sözleriyle sürpriz gelişmeyi resmiyete kavuşturdu.

KUYT'TAN TARAFTARA MESAJ: "ŞAMPİYON OLACAK EKİPLE BULUŞUYORUM"

Cihan Kamer ayrıca, Dirk Kuyt'ın yeniden Fenerbahçe'ye dönmekten dolayı yaşadığı büyük heyecanı da paylaştı. Hollandalı efsanenin bu görevi büyük bir mutlulukla kabul ettiğini vurgulayan Kamer, Kuyt'ın camiaya mesajını şu sözlerle aktardı:

"Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. Bize, 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum' dedi."

Kuyt'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek İsmail Kartal'ın ekibindeki mesaisine resmen başlaması bekleniyor.