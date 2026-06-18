SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de efsane geri döndü! İsmail Kartal'ın sağ kolu Dirk Kuyt oldu

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de, teknik ekip için taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, camianın efsane oyuncularından Dirk Kuyt ile anlaşmaya vardıklarını ve Hollandalı yıldızın İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacağını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de efsane geri döndü! İsmail Kartal'ın sağ kolu Dirk Kuyt oldu
Emre Şen

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından, sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki teknik kadrosu da netleşmeye başladı. Kamuoyunda daha önce Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacağı konuşulan kulübün efsane isimlerinden Dirk Kuyt'ın, İsmail Kartal'ın kurmayları arasına katıldığı resmi ağızdan duyuruldu.

CİHAN KAMER RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Hollandalı futbol adamıyla temas kurduklarını ve sürecin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Kamer, yapılan görüşmelerin son derece sıcak geçtiğini ifade ederek, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Kendisi, takımımızda İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak" sözleriyle sürpriz gelişmeyi resmiyete kavuşturdu.

KUYT'TAN TARAFTARA MESAJ: "ŞAMPİYON OLACAK EKİPLE BULUŞUYORUM"

Cihan Kamer ayrıca, Dirk Kuyt'ın yeniden Fenerbahçe'ye dönmekten dolayı yaşadığı büyük heyecanı da paylaştı. Hollandalı efsanenin bu görevi büyük bir mutlulukla kabul ettiğini vurgulayan Kamer, Kuyt'ın camiaya mesajını şu sözlerle aktardı:

"Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. Bize, 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum' dedi."

Kuyt'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek İsmail Kartal'ın ekibindeki mesaisine resmen başlaması bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!
İstanbul devinden Eldor Shomurodov hamlesi!İstanbul devinden Eldor Shomurodov hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.