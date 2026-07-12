Fenerbahçe'de eldivenler değişiyor! Ederson'dan ayrılık resti, kale için rüya süperstar...

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, kalesinde hiç beklemediği bir ayrılık talebiyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli eldiveni Ederson Moraes, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek yönetimden izin istedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı kalecinin bu kararı transfer kazanını kaynatırken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de hemen sıraya girdi. Deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak isteyen ekiplerin başında ise İtalyan devi Juventus yer alıyor. Çizme temsilcisinin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor.

B PLANI SUUDİ ARABİSTAN'DAN: YASSINE BOUNOU SÜRPRİZİ

Ederson'un olası ayrılık senaryosuna hazırlıksız yakalanmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerindeki çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Sarı-lacivertli kurmayların listesinin ilk sırasına, dünya futbolunun en güvenilir kalecilerinden biri yazıldı. Kanarya, Al Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou'yu (Bono) kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Kuzey Afrikalı tecrübeli file bekçisinin transferi, Ederson'un boşluğunu fazlasıyla dolduracak rüya bir hamle olarak görülüyor.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Transfer iddialarıyla gündeme gelen Bounou, sosyal medya hesabından kısa süre önce Fenerbahçe'yi takip etti. Bounou'nun bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.