Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başladı! Greenwood ve İrfan Can'dan iki şık gol

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında Çorum FK deplasmanına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, ilk 21 dakikada Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin birbirinden güzel golleriyle 2-0'ı yakaladı.

GREENWOOD'DAN DAR AÇIDAN MUHTEŞEM GOL!

Karşılaşmanın 12. dakikasında sahneye çıkan Greenwood, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Son 4 maçta 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SOL AYAKLA JENERİKLİK GOL!

Fenerbahçe'nin ikinci golü ise 21. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan milli futbolcu, farkı ikiye çıkardı.

Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 7 gole doğrudan katkı sağlayan İrfan Can, Çorum FK karşısında da kalitesini gösterdi.

200.MAÇINDA KATKI SAĞLADI

Çubuklu forma ile 200. maçında golünü attı. 💛💙 @irfankahveci https://t.co/aYnVssH1gC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2026

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla özel bir kilometre taşını geride bıraktığı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Çubuklu formayla 200. maçına çıkan milli futbolcu, Çorum FK karşısında ceza sahası dışından attığı şık golle bu anlamlı günü taçlandırdı. Sarı-lacivertli formayla önemli anlara imza atan İrfan Can, 200. maçında da takımına skor katkısı sağlayarak taraftarlarını sevindirdi.