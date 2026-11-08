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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başladı! Greenwood ve İrfan Can'dan iki şık gol

Fenerbahçe, Süper Lig mücadelesinde Çorum FK karşısında etkili bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımın başındaki ilk maçında Greenwood ve İrfan Can Kahveci, attıkları şık gollerle ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başladı! Greenwood ve İrfan Can'dan iki şık gol
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında Çorum FK deplasmanına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, ilk 21 dakikada Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin birbirinden güzel golleriyle 2-0'ı yakaladı.

GREENWOOD'DAN DAR AÇIDAN MUHTEŞEM GOL!

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başladı! Greenwood ve İrfan Can dan iki şık gol 1

Karşılaşmanın 12. dakikasında sahneye çıkan Greenwood, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Son 4 maçta 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SOL AYAKLA JENERİKLİK GOL!

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başladı! Greenwood ve İrfan Can dan iki şık gol 2

Fenerbahçe'nin ikinci golü ise 21. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan milli futbolcu, farkı ikiye çıkardı.

Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 7 gole doğrudan katkı sağlayan İrfan Can, Çorum FK karşısında da kalitesini gösterdi.

200.MAÇINDA KATKI SAĞLADI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla özel bir kilometre taşını geride bıraktığı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Çubuklu formayla 200. maçına çıkan milli futbolcu, Çorum FK karşısında ceza sahası dışından attığı şık golle bu anlamlı günü taçlandırdı. Sarı-lacivertli formayla önemli anlara imza atan İrfan Can, 200. maçında da takımına skor katkısı sağlayarak taraftarlarını sevindirdi.

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16:00 58'
Arca Çorum FK Arca Çorum FK
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Emre Belözoğlu fenerbahçe Mason Greenwood Çorum FK
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