Ameliyat edilmişti! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Sol dizinden operasyon geçiren 27 yaşındaki golcünün sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

AMELİYATI BAŞARIYLA GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, Stuttgart mücadelesinde sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen, başarılı bir operasyon geçirdi. Nijeryalı futbolcunun dizinde bulunan serbest fragman ameliyatla temizlendi.

Operasyon esnasında gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir ek bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bu gelişme, yıldız futbolcunun tedavi süreci açısından olumlu değerlendirildi.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelere göre Osimhen'in sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor. Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra takımla çalışmalara başlaması planlanan golcü oyuncu için önemli bir hedef de belirlendi.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen'in Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi amaçlanıyor. Nijeryalı yıldızın bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, iyileşme sürecindeki gelişmelere bağlı olacak.

İKİNCİ KEZ SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla yedinci kez sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı. Bu sezon ise ikinci kez sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, önceki sakatlıkları nedeniyle de farklı dönemlerde takımını yalnız bırakmıştı.