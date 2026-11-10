FENERBAHÇE’DE EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ! FİKRİ DESTEĞİ BİLE YETTİ...

Fenerbahçe’de yeni bir sayfa açılıyor. Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerde uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir şey yeniden ortaya çıktı: özgüven!

Bazen bir teknik direktörün dokunuşunu anlamak için haftalarca beklemeniz gerekmez. Bazen tek bir konuşma, tek bir toplantı, oyunculara yeniden inandığını hissettiren birkaç cümle bile yeterlidir. Fenerbahçe’nin son günlerde yaşadıkları da tam olarak bunu düşündürüyor.

LIVERPOOL MAÇINDA KULÜBEDE DEĞİLDİ AMA ETKİSİ SAHADAYDI!

Önce Liverpool karşılaşmasına bakalım...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool gibi Avrupa’nın en güçlü takımlarından birini 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetin yalnızca skor açısından değil, takımın psikolojisi bakımından da büyük anlamı vardı. Çünkü sarı-lacivertliler, kötü sonuçların ve tartışmaların ardından yeniden ayağa kalkmak zorundaydı.

Emre Belözoğlu henüz maçın resmi teknik direktörü olarak kulübede yer almıyordu. Ancak takımın yanında, Samandıra’daydı. Maç öncesinde futbolcularla bir araya geldiği ve oyunculara, “Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur. Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool’u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz” mesajını verdiği aktarıldı.

İşte bazen teknik direktörlük tam da budur! Taktik tahtasına diziliş çizmek kadar, oyuncunun zihnine dokunabilmek de önemlidir. Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesindeki bu hamlesi, takımın yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlayan psikolojik dokunuşlardan biri olarak öne çıktı.

Elbette Liverpool galibiyetini tek bir kişiye bağlamak haksızlık olur. Futbolcuların sahadaki mücadelesi, Dirk Kuyt’ın kulübedeki yönetimi ve takımın ortaya koyduğu performans da bu zaferin önemli parçalarıydı. Ancak Emre’nin takımla kurduğu ilk temasın zamanlaması ve verdiği mesaj da göz ardı edilmemeli.

ÇORUM’DA SADECE 5 GOL ATMADILAR, ÖZGÜVEN DE KAZANDILAR!

Gelelim Çorum FK maçına...

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk resmi sınavında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcıydı. Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti. Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer golle yıldızlaşırken Oğuz Aydın da skora katkı verdi.

Ancak benim için bu karşılaşmanın en önemli tarafı, tabeladaki beş gol değildi.

Fenerbahçe’nin hücumdaki iştahı, oyuncuların birbirine verdiği destek, gol bulduktan sonra oyundan kopmaması ve farkı artırma isteği dikkat çekiciydi. Takım, uzun zamandır üzerinde hissettiği baskıyı bir kenara bırakmış gibiydi.

İrfan Can Kahveci’nin 200. resmi maçında iki golle sahneye çıkması, Greenwood’un kalitesini göstermesi ve Oğuz Aydın’ın hücumdaki katkısı tesadüf olarak görülmemeli. Oyuncuların kendilerini daha rahat hissettiği, sorumluluk almaktan kaçınmadığı bir görüntü vardı.

Üstelik Emre Belözoğlu’nun ilk maçında Mert Hakan Yandaş gibi daha fazla verim alınması beklenen isimlerin de yeniden gündeme gelmesi önemli. Çünkü Fenerbahçe’nin ihtiyacı yalnızca yıldızlarından performans almak değil, kadrodaki her oyuncuyu mümkün olduğunca oyunun içine çekmek.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN EN BÜYÜK SINAVI SOYUNMA ODASINI KAZANMAK

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturmak kolay değil. Bu kulüpte yalnızca maç kazanmanız yetmez. Baskıyı yönetmeniz, futbolcuları bir arada tutmanız, taraftarın beklentisini anlamanız ve kriz anlarında güçlü durmanız gerekir.

Emre Belözoğlu’nun en büyük avantajı, Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu çok iyi bilmesi. Bu formayı giydi, kaptanlık yaptı, şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla taraftarın beklentisini de soyunma odasındaki baskıyı da yabancı bir isim gibi uzaktan tanımıyor.

Fakat bu durum tek başına başarı garantisi değil. Asıl mesele, futbolculuk dönemindeki karakterini teknik direktörlükte doğru bir liderliğe dönüştürebilmesi.

Çorum FK karşısındaki 5-0'lık galibiyet iyi bir başlangıç. Liverpool zaferi ise daha göreve resmen başlamadan takımın psikolojisine dokunabildiğini gösteren önemli bir örnek. Şimdi bu enerjiyi sürdürülebilir bir oyun kimliğine dönüştürme zamanı.

FENERBAHÇE’NİN İHTİYACI OLAN ŞEY BELKİ DE TAM OLARAK BUYDU

Fenerbahçe’nin kadrosunda kalite var. Greenwood, İrfan Can, Guendouzi, Lukaku, Kante ve diğer isimler bu takımın çok daha fazlasını yapabileceğini gösteren futbolcular.

Ancak futbol yalnızca isimlerden ibaret değil. Bazen çok kaliteli bir kadro bile doğru psikolojik ortamı bulamadığında potansiyelinin altında kalabiliyor.

Emre Belözoğlu’nun ilk dokunuşunda gördüğümüz şey, oyunculara yeniden inanabilecekleri bir ortam oluşturma çabası. Liverpool maçında verilen mesaj, Çorum’da sahaya yansıyan enerji ve alınan farklı galibiyet bu açıdan umut verici.

Tabii ki bir Liverpool zaferi ve bir Çorum galibiyetiyle şampiyonluk ilan edilmez. Fenerbahçe’nin önünde uzun bir yol var ve devre arasına kadar minimum puan kaybıyla girmek zorunda. Transfer döneminde de nokta atışı hamlelerle ligin ikinci yarısı farklı bir havada geçebilir. Asıl sınav, işler yeniden ters gittiğinde verilecek.

Ama şu da bir gerçek: Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden ayağa kalkabileceğine dair ilk işaretleri verdi.

Bazen teknik direktörün kulübede oturması gerekmez. Önce oyuncuların zihnine, sonra yüreğine dokunması yeterlidir. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk mesajı da tam olarak buydu.