Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Yeni adresini belirledi

Fenerbahçe’de sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyla yeni bir kontrat imzalamayı düşünmediği öğrenildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Emre Mor, beklentileri karşılamakta zorlandı. Performansıyla istenilen seviyeye çıkamayan milli oyuncu, daha sonra sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’a kiralandı.

UZUN SÜREDİR KADRO DIŞI

Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve hiçbir resmi maçta süre alamayan deneyimli futbolcu, uzun süredir kadro dışında bulunuyor. Teknik heyetin planlarında yer almayan Emre Mor’un, sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

TERCİHİ İSTANBUL

Öte yandan geleceğine dair kararını veren Emre Mor’un kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; tecrübeli oyuncu, İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden gelecek olası tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.