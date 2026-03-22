SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Yeni adresini belirledi

Fenerbahçe’de kadro planlaması şekilleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor ile yeni kontrat yapılmayacak. Bu sezon forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Cevdet Berker İşleyen
TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyla yeni bir kontrat imzalamayı düşünmediği öğrenildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Emre Mor, beklentileri karşılamakta zorlandı. Performansıyla istenilen seviyeye çıkamayan milli oyuncu, daha sonra sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’a kiralandı.

UZUN SÜREDİR KADRO DIŞI

Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve hiçbir resmi maçta süre alamayan deneyimli futbolcu, uzun süredir kadro dışında bulunuyor. Teknik heyetin planlarında yer almayan Emre Mor’un, sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

TERCİHİ İSTANBUL

Öte yandan geleceğine dair kararını veren Emre Mor’un kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; tecrübeli oyuncu, İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden gelecek olası tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Emre Mor son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.