Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Yeni adresini belirledi

Fenerbahçe’de sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyla yeni bir kontrat imzalamayı düşünmediği öğrenildi.
2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Emre Mor, beklentileri karşılamakta zorlandı. Performansıyla istenilen seviyeye çıkamayan milli oyuncu, daha sonra sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’a kiralandı.
Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve hiçbir resmi maçta süre alamayan deneyimli futbolcu, uzun süredir kadro dışında bulunuyor. Teknik heyetin planlarında yer almayan Emre Mor’un, sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.
Öte yandan geleceğine dair kararını veren Emre Mor’un kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; tecrübeli oyuncu, İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden gelecek olası tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum