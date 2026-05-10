Vedat Muriqi Villarreal’i de avladı! La Liga’da gol krallığına koşuyor

İspanya La Liga'da Vedat Muriqi'li Mallorca evinde Villarreal'i konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Mallorca’yı öne geçiren gol, Villarreal kalecisi Arnau Tenas’ın büyük hatasından geldi. Tenas’ın hatalı kontrolü sonrası topu kapan Vedat Muriqi, bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Bu golle birlikte Muriqi, La Liga’daki gol sayısını 22’ye yükselterek kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçirdiğini bir kez daha kanıtladı.
Sezonun bitimine az bir süre kala La Liga’da gol krallığı yarışı adeta alev almış durumda. Muriqi, attığı bu golle zirveye bir adım daha yaklaştı.
La Liga Güncel Gol Krallığı Listesi:
Kylian Mbappé: 24 Gol
Vedat Muriqi: 22 Gol
Ante Budimir: 17 Gol
Zorlu Villarreal karşılaşmasından alınan 1 puan, Mallorca için altın değerinde. Bu sonuçla puanını 39’a çıkaran ev sahibi ekip, 14. sıraya yükselerek küme düşme potasından biraz daha uzaklaşmayı başardı.
Vedat Muriqi’nin bu performansı, hem Mallorca’nın ligde kalma umutlarını yeşertiyor hem de Mbappé ile olan krallık yarışını sezonun en ilgi çekici hikayelerinden biri haline getiriyor.
