Karşıyaka Basketbol, son saniye basketiyle ligde kalmayı başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Karşıyaka, evinde Bursaspor’u 84-82 mağlup etti ve bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bursaspor’u 84-82 yenerek ligde kaldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 16, Charles Manning 24, Samet Geyik 1, Michal Sokolowski 11, Christian Bishop 8, Cameron Young 20, Justin Alston 2, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic, Eylem Eminoğlu, Ege Özçelik
Başantrenör: Ahmet Kandemir

Bursaspor: Michael Smith 16, Landry Nnoko 4, Yavuz Gültekin 10, Vincent Earl King 4, Artur Konontsuk 3, Marcus Georges-Hunt 26, Brandon Childress 14, Yesukan Onar, Javin DeLaurier 5
Başantrenör: Roger Grimau Gragera

  1. Periyot: 16-14
    Devre: 31-48
  2. Periyot: 62-66
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

