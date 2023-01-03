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Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Dünyası başına yıkılan genç oyuncu menajerine talimat verdi bile...

03.01.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta Emre Mor şoku yaşandı. Jorge Jesus'un şans vermesi beklenen Emre Mor'un ilk 11'de yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Genç oyuncunun bu karar sonrası takımdan ayrılmaya kafasına koyduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Dünyası başına yıkılan genç oyuncu menajerine talimat verdi bile...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesi Emre Mor'un sonunu mu getirdi? Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un şans vermediği genç oyuncu büyük bir sinir yaşadı. İlk 11'de oynamak istediğini defalarca Jorge Jesus'a ileten Emre Mor sonuç alamadı.

3 MAÇTIR YEDEK KALIYORDU

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Süper Lig'de Jesus tarafından 3 maçtır yedek başlatılan Emre Mor, Antalyaspor maçında da kulübeye hapsoldu. Bu karar sonrası Emre Mor, menajerine talimat vererek takım bulması için çalışmalara başlamasını istediği iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL PARLATMIŞTI

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Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel daha önce Karagümrük'ü çalıştırmış ve orada iyi bir dönem geçirmişti. Demirel, Karagümrük döneminde Emre Mor'un yeniden doğuşuna ön ayak olmuştu.


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