Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Dünyası başına yıkılan genç oyuncu menajerine talimat verdi bile...

Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesi Emre Mor'un sonunu mu getirdi? Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un şans vermediği genç oyuncu büyük bir sinir yaşadı. İlk 11'de oynamak istediğini defalarca Jorge Jesus'a ileten Emre Mor sonuç alamadı.

3 MAÇTIR YEDEK KALIYORDU

Süper Lig'de Jesus tarafından 3 maçtır yedek başlatılan Emre Mor, Antalyaspor maçında da kulübeye hapsoldu. Bu karar sonrası Emre Mor, menajerine talimat vererek takım bulması için çalışmalara başlamasını istediği iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL PARLATMIŞTI

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel daha önce Karagümrük'ü çalıştırmış ve orada iyi bir dönem geçirmişti. Demirel, Karagümrük döneminde Emre Mor'un yeniden doğuşuna ön ayak olmuştu.



