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Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Genç futbolcunun akıbeti belli oldu!

16.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sakatlıktan sonra milli takımın kadrosundan çıkartılan Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncu yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yakaladığı performansla tekrar milli takıma kadar yükselen Emre Mor, yaşadığı şanssız sakatlıkla taraftarları üzmüştü.

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Genç futbolcunun akıbeti belli oldu!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor. Jorge Jesus'un elinde tekrar küllerinden doğan yıldız oyuncu yeniden milli takıma yükselmişti. Antrenmanda sakatlanan Emre'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

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Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, "Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS'UN ELİNDE PARLADI

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Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un elinde adeta yeniden parlayan Emre Mor, oyuna sonradan girerek birçok maçta skor katkısı yapmıştı. Stefan Kuntz'un dikkatini çeken yıldız oyuncu milli takıma yeniden yükselmişti.

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Emre Mor Türkiye Milli Futbol Takımı fenerbahçe

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