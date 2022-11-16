Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor! Genç futbolcunun akıbeti belli oldu!

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor. Jorge Jesus'un elinde tekrar küllerinden doğan yıldız oyuncu yeniden milli takıma yükselmişti. Antrenmanda sakatlanan Emre'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, "Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS'UN ELİNDE PARLADI

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un elinde adeta yeniden parlayan Emre Mor, oyuna sonradan girerek birçok maçta skor katkısı yapmıştı. Stefan Kuntz'un dikkatini çeken yıldız oyuncu milli takıma yeniden yükselmişti.

