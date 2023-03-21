Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Artık istese de Fenerbahçe'de kalamayacak...

Daha önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

TAZMİNAT BEDELİ 20 MİLYON EURO

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Enner Valencia, Internacional'le her konuda anlaşma sağladı. Ön protokolü bozması halinde 20 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul eden Enner Valencia, bu saatten sonra Fenerbahçe'nin teklifini istese de kabul edemeyecek.

"UMARIM KALIRIM"

Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım" demişti.

(AKŞAM)



