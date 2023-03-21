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Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Artık istese de Fenerbahçe'de kalamayacak...

21.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'nın Internacional'le anlaşma detaylarını yazdı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Artık istese de Fenerbahçe'de kalamayacak...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Daha önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

TAZMİNAT BEDELİ 20 MİLYON EURO

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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Enner Valencia, Internacional'le her konuda anlaşma sağladı. Ön protokolü bozması halinde 20 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul eden Enner Valencia, bu saatten sonra Fenerbahçe'nin teklifini istese de kabul edemeyecek.

"UMARIM KALIRIM"

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Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım" demişti.

(AKŞAM)


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